На знак солідарності: голови МЗС країн Балтії цього тижня відвідають Україну
Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії відвідають Україну наприкінці цього тижня
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Україна вже перебуває під атакою: економічною, кібернетичною, військовою. Один зі способів висловити солідарність з Україною - поїхати до Києва. Ми, міністри країн Балтії, збираємося туди в кінці цього тижня. Якщо і є місце, де політики ЄС мають зараз бути - так це з нашими українськими друзями", - написав він у Twitter.
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