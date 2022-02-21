На знак солідарності: голови МЗС країн Балтії цього тижня відвідають Україну

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.



"Україна вже перебуває під атакою: економічною, кібернетичною, військовою. Один зі способів висловити солідарність з Україною - поїхати до Києва. Ми, міністри країн Балтії, збираємося туди в кінці цього тижня. Якщо і є місце, де політики ЄС мають зараз бути - так це з нашими українськими друзями", - написав він у Twitter.



Ukraine is already under attack: economic, cyber, military. One way to express solidarity with Ukraine is by going to Kyiv. We Baltic Ministers ???????????????????????? are going there later this week. If there is one place where EU politicians should be now – it‘s with our Ukrainian friends! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 21, 2022