Ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії
Ватажки терористичних організацій "ЛДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін звернулися до очільника РФ Володимира Путіна з проханням про допомогу в бойових діях проти українських військових
Про це йдеться в оприлюднених ТАСС зверненнях терористів.
При цьому терористи звинуватили Україну в обстрілах критичної інфраструктури життєзабезпечення, житлових районів, шкіл, лікарень і водогону, а також поклали на Україну відповідальність за масовий виїзд людей із ОРДЛО.
"Прошу надати допомогу у відбитті військової агресії українського режиму", - йдеться у зверненні Пушиліна.
"Прошу вас надати допомогу у відбитті агресії збройних сил і формувань України", - звернувся до Путіна Пасічник.
- Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "ДНР" і "ЛНР".
- В указі про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно наказав ввести в ОРДЛО війська РФ.
- 22 лютого російська Рада Федерації підтримала звернення Путіна щодо використання російських військ за кордоном.
- Путін заявив, що Мінських угод "більше не існує", а Луганщину і Донеччину назвав "прописаними в конституціях республік" територіями "Л/ДНР".
- Росія оголосила про встановлення "дипломатичних відносин" із терористами "ЛНР" і "ДНР".
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