Ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії

Про це йдеться в оприлюднених ТАСС зверненнях терористів.



При цьому терористи звинуватили Україну в обстрілах критичної інфраструктури життєзабезпечення, житлових районів, шкіл, лікарень і водогону, а також поклали на Україну відповідальність за масовий виїзд людей із ОРДЛО.



"Прошу надати допомогу у відбитті військової агресії українського режиму", - йдеться у зверненні Пушиліна.



"Прошу вас надати допомогу у відбитті агресії збройних сил і формувань України", - звернувся до Путіна Пасічник.











