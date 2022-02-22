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Путін заявив, що Мінських угод "більше не існує", а Луганщину і Донеччину назвав "прописаними в конституціях республік" територіями "ЛДНР"

22 лютого, 2022 вiвторок
18:49
Новини Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінських угод вже не існує

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.

"Ми були зацікавлені в реалізації Мінських угод, тому що, це результат компромісу. Мінські угоди були вбиті ще задовго до визнання народних республік Донбасу. Визнання продиктовані тими обставинами, що публічно керівництво України почало говорити, що вони не збираються виконувати ці угоди. Тепер, Мінські угоди, їх не існує. Чого їх виконувати, якщо ми визнали незалежність", - зазначив Путін.

Президент РФ також прокоментував, в яких кордонах Росія визнала терористичні організації незалежними державами.

"Ми їх визнали ("Л/ДНР", - ред), а це значить, ми визнали всі їх фундаментальні документи. А  в Конституціях прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей, в той час, коли вони були в складі України", - наголосив він.

Путін прокоментував дозвіл Ради Федерації на використання російських військ за кордоном.

"Звичайно, ми ж вчора підписали угоди (з "Л/ДНР", - ред). Там є пункти, що ми будемо надавати, у тому числі, і військову допомогу. Оскільки там іде конфлікт, ми цим рішенням даємо зрозуміти, що у разі необхідності, ми маємо наміри взяті на себе зобов'язання", - сказав він.



Новина доповнюється.

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