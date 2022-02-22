Рада Федерації підтримала звернення Путіна щодо використання російських військ за кордоном
Рада Федерації Росії дозволила президенту РФ Володимиру Путіну використовувати російську армію закордоном
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Путін вніс до Ради Федерації звернення щодо використання російської армії за кордоном.
Комітети органу рекомендували дати Путіну згоду використання ЗС РФ на території визнаних "Л/ДНР".
Там заявили, що нібито цей крок має забезпечити мир у зоні конфлікту, маючи на увазі ОРДЛО.
Рішення прийняли одноголосно, за проголосувало 153 члени Ради Федерації.
- Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Рада Федерації та Держдума Росії одноголосно ухвалили рішення про ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ДНР" та "ЛНР".
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