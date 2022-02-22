Держдума РФ проголосувала за ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ЛДНР"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на засідання Держдуми РФ.



Угоди набувають сили одразу, з 22 лютого.



Основні пункти договорів між Росією та "Л/ДНР" такі:

спільна оборона;

спільна охорона "кордонів" так званих Л/ДНР;

право сторін використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території одне одного;

визнання документів, які видають державні органи всіх сторін;

Росія бере на себе підтримання фінансової та банкової систем "Л/ДНР";

платіжним засобом на території "Л/ДНР" є рубль;

так звана дружба буде діяти протягом 10 років.

Відповідні "документи" отримали максимальну підтримку в російському парламенті - по 400 голосів.Росія визнала "ДНР" та "ЛНР" у тих межах, у яких "республіки" проголосили себе у 2014 році. Про це заявив представник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Дождь Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" , які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.



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