Путін підписав укази про визнання "ДНР" і "ЛНР"

Про це Путін сказав у виступі після засідання Ради безпеки РФ з відповідного питання, повідомляє Еспресо.TV.



"Вважаю необхідним ухвалити рішення, що давно назріло", - сказав Путін.



Крім того, Путін підписав угоди з ватажками "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасечніком про дружбу і взаємодопомогу.



У своїй промові перед підписанням документів Путін заявив, що "сучасна Україна була цілком і повністю створена Росією", Хрущов "подарував Крим Україні", а також виголосив низку інших власних поглядів на події ХХ століття.



"Все було саме так, це історичний факт!" - наголосив Путін.



Крім того, Путін заявив, що радянська Україна - це "Україна імені Володимира Ілліча Леніна: він її автор і архітектор". Також Путін заявив, що Ленін "буквально впхав Донбас в Україну".



Право радянських республік на вихід із СРСР Путін назвав "міною", а розпад СРСР - результатом помилок радянського керівництва, а не прагнення жителів радянських республік до незалежності від Москви.



Владу незалежної України звинуватив в утриманстві у взаєминах із РФ і у розкраданні російського газу.



Також Путін заявив, що під час Революції Гідності посольство США фінансувало протести на Майдані Незалежності в обсязі $1 млн на день.



Крім того, президент РФ назвав газотранспортну систему України "занепалою", а її використання - "пов'язаним із ризиками", а також додав, що країна "потрапила під зовнішнє управління".



Окупацію Криму Путін назвав "свободним вибором жителів півострова" і звинуватив Україну та іноземні спецслужби у створенні в Криму "терористичного підпілля".



В черговий раз Путін заявив, що Північноатлантичний альянс нібито обіцяв Росії не розширюватися на схід і не дотримав обіцянку.



Уперше очільник РФ розповів, що у 2000 році спитав президента США Білла Клінтона, "як Америка поставиться до того, щоби прийняти Росію в НАТО". За словами Путіна, реакція Клінтона "була доволі стриманою".



Україну Путін назвав можливим плацдармом НАТО для нападу на Росію, а вступ України до Альянсу - таким, що дозволить контролювати територію РФ до Уралу.



Раніше 21 лютого за визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" висловилися усі члени Радбезу - очільник МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, очільник МВС Володимир Колокольцев, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, директор ФСБ Олександр Бортніков, заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак і голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко.



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Нагадаємо, 14 лютого Держдума РФ звернулася до Путіна з проханням про визнання "ДНР" і "ЛНР".



21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".



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