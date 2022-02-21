Ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік"
Ватажки угруповання "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати самопроголошені республіки
Про це йдеться у їхньому зверненні, передає Еспресо.TV.
"Від імені всього народу "ДНР" просимо вас визнати "ДНР" як незалежну, демократичну, правову, соціальну державу", - заявив Пушилін.
Представник окупаційної влади також просить у російського президента укласти договір про дружбу і співробітництво між так званою ДНР та Росією, що також враховуватиме взаємодію у сфері оборони.
У зверненні ватажок "ЛНР" Пасічник також просить визнати "республіку", аргументуючи це метою недопустити "масової загибелі мирних жителів".
Як і Пушилін, Пасічник просить у Путіна розглянути можливість укласти договір про дружбу і співробітництво.
- Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки.
- У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".
- 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.
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