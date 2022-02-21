Ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік"

Про це йдеться у їхньому зверненні, передає Еспресо.TV.



"Від імені всього народу "ДНР" просимо вас визнати "ДНР" як незалежну, демократичну, правову, соціальну державу", - заявив Пушилін.



Представник окупаційної влади також просить у російського президента укласти договір про дружбу і співробітництво між так званою ДНР та Росією, що також враховуватиме взаємодію у сфері оборони.



У зверненні ватажок "ЛНР" Пасічник також просить визнати "республіку", аргументуючи це метою недопустити "масової загибелі мирних жителів".



Як і Пушилін, Пасічник просить у Путіна розглянути можливість укласти договір про дружбу і співробітництво.



Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки.

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.



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