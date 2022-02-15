Рада ухвалила звернення до ООН, Європарламенту, НАТО, ПАРЄ, ОБСЄ та іноземних країн про невизнання незалежності "ЛДНР"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосовував 331 народний депутат України.



За фракціями голосували так:

"Слуга народу" - 217 депутатів.

"Європейська солідарність" - 26 депутатів.

"Батьківщина" - 20 депутатів.

"Довіра" - 19 депутатів.

"Голос" - 18 депутатів.

"Партія "За майбутнє"" - 17 депутатів.

ОПЗЖ - 1 депутат.

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