Рада ухвалила звернення до ООН, Європарламенту, НАТО, ПАРЄ, ОБСЄ та іноземних країн про невизнання незалежності "ЛДНР"
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За проголосовував 331 народний депутат України.
За фракціями голосували так:
- "Слуга народу" - 217 депутатів.
- "Європейська солідарність" - 26 депутатів.
- "Батьківщина" - 20 депутатів.
- "Довіра" - 19 депутатів.
- "Голос" - 18 депутатів.
- "Партія "За майбутнє"" - 17 депутатів.
- ОПЗЖ - 1 депутат.
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