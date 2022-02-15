Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме вихід Москви із Мінських угод

Про це міністр закордонних справ України заявив під час брифінгу 15 лютого.



"Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання "ЛДНР", Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками", - сказав Кулеба.



Міністр зазначив, що Київ уже попередив про цю позицію своїх партнерів.

Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Російські ЗМІ повідомляють, що його можуть розглянути 15 лютого.



У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".



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