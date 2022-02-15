Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме вихід Москви із Мінських угод
Україна вважатиме визнання Держдумою РФ "ДНР" і "ЛНР" виходом Росії із Мінських домовленостей
Про це міністр закордонних справ України заявив під час брифінгу 15 лютого.
"Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання "ЛДНР", Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що Київ уже попередив про цю позицію своїх партнерів.
Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Російські ЗМІ повідомляють, що його можуть розглянути 15 лютого.
- У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".
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