До Держдуми РФ внесли проєкт звернення про визнання "ЛДНР"
До російської Держдуми внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки"
Про це йдеться на сайті Держдуми.
Проєкт подали депутати від Комуністичної партії РФ.
Автори назвали цей крок "обґрунтованим та морально виправданим".
За їх словами, визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту цих народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік. Це також допоможе зміцненню миру та регіональної стабільності та започаткує процес міжнародного визнання обох держав.
Крім того, депутати закликали якнайшвидше розпочати переговори з "ДНР" та "ЛНР" для "створення правової основи міждержавних відносин".
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