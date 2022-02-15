Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"
Держдума РФ ухвалила проєкт постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на засідання Держдуми РФ 15 лютого.
У голосуванні взяли участь 368 депутатів. Проєкт підтримали 351 парламентар, 16 депутатів висловилися проти, один утримався.
Голова нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін заявив, що проєкт ухвали буде негайно направлений президенту РФ.
- Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".
- У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.
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