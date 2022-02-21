"Це розмінна карта": Медведєв заявив, що території ОРДЛО "не потрібні" Україні
Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО і вона використовує їх як "розмінну карту в торігвлі за статус"
Про це він сказав під час засідання Ради безпеки РФ, передає Еспресо.TV.
"Якщо говорити про ситуацію, що склалася навколо Донецької народної республіки та Луганської народної республіки, то цілком очевидно, що, на мій погляд, що підтверджується виступами колег, ці території, в принципі, Україні не потрібні. У всякому разі, це розмінна картка у торгівлі за статус України", - сказав Медведєв.
Політик заявив, що жителі ДНР та ЛНР не отримують підтримки від України, а, навпаки, зазнають масових репресій.
"Які полягають в обстрілах, позбавленні їх елементарних благ, порушенні елементарних прав людини", - додав він.
- Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".
- Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що станом на 21 лютого на кордоні з Росією знаходяться 65,5 тис. біженців з ОРДЛО.
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