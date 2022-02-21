На українсько-російському кордоні перебуває 65,5 тис. біженців з ОРДЛО, - директор ФСБ РФ

Про це він сказав під час засідання Ради безпеки РФ, передає Еспресо.TV.



"Ми бачимо, що збільшилася кількість обстрілів. Через це почався рух біженців до кордону Росії, - заявив Бортніков.



За його словами, станом на 21 лютого 68,5 тис. громадянського населення зафіксовано на українсько-російському кордоні.

Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".