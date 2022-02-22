Росія оголосила про встановлення "дипломатичних відносин" із терористами "ЛНР" і "ДНР"

Відповідне повідомлення оприлюднив сайт МЗС РФ.



"Відповідно до Указу Президента Російської Федерації В. В. Путіна №71 від 21 лютого ц. р. сьогодні, 22 лютого 2022 р., шляхом обміну нотами між МЗС Росії та МЗС Донецької Народної Республіки, а також МЗС Росії та МЗС Луганської Народної Республіки було оформлено домовленість про встановлення з цієї дати дипломатичних відносин між Російською Федерацією та Донецькою Народною Республікою, а також Російською Федерацією Федерацією та Луганською Народною Республікою на рівні посольств", - йдеться у повідомленні.



Очільник МЗС Росії Сергій Лавров привітав так званих "міністрів" терористичних організацій Наталію Ніконорову ("ДНР") і Владислава Дейнего ("ЛНР") зі встановленням "дипломатичних відносин" із окупантом.