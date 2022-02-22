Росія оголосила про встановлення "дипломатичних відносин" із терористами "ЛНР" і "ДНР"
У вівторок, 22 лютого, МЗС РФ оголосило про встановлення "дипломатичних відносин" із терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини і Донеччини
Відповідне повідомлення оприлюднив сайт МЗС РФ.
"Відповідно до Указу Президента Російської Федерації В. В. Путіна №71 від 21 лютого ц. р. сьогодні, 22 лютого 2022 р., шляхом обміну нотами між МЗС Росії та МЗС Донецької Народної Республіки, а також МЗС Росії та МЗС Луганської Народної Республіки було оформлено домовленість про встановлення з цієї дати дипломатичних відносин між Російською Федерацією та Донецькою Народною Республікою, а також Російською Федерацією Федерацією та Луганською Народною Республікою на рівні посольств", - йдеться у повідомленні.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров привітав так званих "міністрів" терористичних організацій Наталію Ніконорову ("ДНР") і Владислава Дейнего ("ЛНР") зі встановленням "дипломатичних відносин" із окупантом.
- Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "ДНР" і "ЛНР".
- В указі про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно наказав ввести в ОРДЛО війська РФ.
- 22 лютого російська Рада Федерації підтримала звернення Путіна щодо використання російських військ за кордоном.
- Путін заявив, що Мінських угод "більше не існує", а Луганщину і Донеччину назвав "прописаними в конституціях республік" територіями "Л/ДНР".
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