Путін в указі про визнання "Л/ДНР" доручив Збройним силам РФ "забезпечити мир" на територіях ОРДЛО
Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру"
Про це йдеться в указах Путіна про визнання "Л/ДНР", передає Еспресо.TV.
Там написано, що через звернення ватажків Міністерству оборони РФ доручено забезпечити Збройним силам виконання "функцій із забезпечення миру".
Також МЗС РФ доручено провести перемовини щодо підготовки проєкту угоди "про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу".
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
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