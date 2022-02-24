Путін оголосив про військову операцію на Донбасі
Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України
В екстренному повідомленні Путін заявив, що весь хід розвитку подій та аналіз інформації показує, що зіткнення РФ з "націоналістичними силами" в Україні неминуче, це питання часу.
Він також закликав військових України "негайно скласти зброю та йти додому", заявивши, що ті "давали присягу народу, а не хунті", і пообіцяв, що "зовнішнім силам", які спробують створити загрози для Росії, "відповідь буде негайною" і "таку, якої не було у вашій історії".
За його словами, до планів Росії не входить окупація України.
Метою він назвав "демілітаризацію та денацифікацію".
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