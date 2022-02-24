Рада ЄС погодила додаткові санкції проти Росії

Про це передає пресслужба ЄС.

"Сьогодні Європейська Рада в тісній координації з нашими партнерами і союзниками погодила подальші обмежувальні заходи, які накладуть масивні і суворі наслідки на Росію через її дії", - йдеться в повідомленні.

Так, санкції охоплюють фінансовий сектор, енергетичний і транспортний сектори, товари подвійного призначення, а також експортний контроль і експортне фінансування, візову політику, додаткові списки російських фізичних осіб і нові критерії включення в списки.

"Рада невідкладно прийме пропозиції, підготовлені комісією і високим представником", - йдеться в повідомленні.

Також ЄС засуджує неспровоковану і невиправдану військову агресію РФ проти України.

"Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії і всі руйнування і людські жертви, до яких він призведе. Вона буде притягнута до відповідальності за свої дії", - йдеться в повідомленні.

ЄС вимагаж від Росія негайно припинила військові дії, беззастережно вивела всі сили і військову техніку з усієї території України.



Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

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