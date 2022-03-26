"Образа для паперу": вартість аркуша А4 у Росії перевищила вартість однієї акції Сбєрбанку - Ходорковський
Вартість одного аркуша паперу А4 в РФ вже перевищує вартість однієї акції російського "Сбербанку"
Про це написав російський опозиціонер Михайло Ходорковський у Twitter.
"Пачка паперу в магазині коштує ₽2000. У ньому 500 аркушів. Виходить, що аркуш А4 не тільки вчетверо дорожчий за рубль, а й коштує більше, ніж акція Сбєрбанку на біржі в Лондоні. Тобто сказати, що Путін перетворив рублі та російські акції в папір - образа для паперу", - наголосив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе