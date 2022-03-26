"Образа для паперу": вартість аркуша А4 у Росії перевищила вартість однієї акції Сбєрбанку - Ходорковський

Про це написав російський опозиціонер Михайло Ходорковський у Twitter.

"Пачка паперу в магазині коштує ₽2000. У ньому 500 аркушів. Виходить, що аркуш А4 не тільки вчетверо дорожчий за рубль, а й коштує більше, ніж акція Сбєрбанку на біржі в Лондоні. Тобто сказати, що Путін перетворив рублі та російські акції в папір - образа для паперу", - наголосив він.