У Росії масовий збій в роботі Інтернету: найбільше скарг з Москви

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

"Скарги йдуть на збої в роботі сайтів доменної зони ru в Росії", - йдеться в повідомленні.

Відзначають, що найбільше скарг надходить від жителів Москви та області. Проблеми також фіксуються в інших регіонах, наприклад, це Санкт-Петербург, Свердловська та Новосибірська області, Татарстан.

Не працюють найпопулярніші російські сайти, зокрема: "Яндекс", МТС, "Мегафон", "Авіто", "Майл.ру", "Тінькофф" та "Сбербанк".