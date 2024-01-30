У Росії масовий збій в роботі Інтернету: найбільше скарг з Москви
Ввечері вівторка, 30 січня, на території Росії стався масовий збій в роботі Інтернету
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости".
"Скарги йдуть на збої в роботі сайтів доменної зони ru в Росії", - йдеться в повідомленні.
Відзначають, що найбільше скарг надходить від жителів Москви та області. Проблеми також фіксуються в інших регіонах, наприклад, це Санкт-Петербург, Свердловська та Новосибірська області, Татарстан.
Не працюють найпопулярніші російські сайти, зокрема: "Яндекс", МТС, "Мегафон", "Авіто", "Майл.ру", "Тінькофф" та "Сбербанк".
- 30 січня кремлівський пропагандист Володимир Соловйов намагався демонізувати цивілізований світ.
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