Пропагандист Соловйов поскаржився, що на Заході панує русофобія

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами Володимира Соловйова, русофобія століттями панує на Заході.

"Західна цивілізація побудована на культі війни, на насильстві... Русофобія – це почуття, яке в них виховувалося століттями. Кожне століття Європа збиралася та йшла підкорювати Росію", - йдеться у заяві кремлівського пропагандиста.