Пропагандист Соловйов у паніці заявив, що НАТО відпрацьовує сценарій "знищення Росії", - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандист Соловйов панікує і вважає, що навчання НАТО проводяться для відпрацювання сценарію "знищення Росії".

"Сьогодні почалися масштабні навчання НАТО, у рамках яких відпрацьовуватиметься сценарій збройного конфлікту з нашою країною… Вони хочуть нас знищити. Вони прямо говорять про знищення Росії, вони для цього збирають НАТО. Вони повинні розуміти – ми не будемо з ними гратися", - заявив Володимир Соловйов.