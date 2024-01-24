Пропагандист Соловйов у паніці заявив, що НАТО відпрацьовує сценарій "знищення Росії", - ЦПД
Російський пропагандист Володимир Соловйов панікує через масштабні навчання НАТО, які розпочалися цього тижня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Пропагандист Соловйов панікує і вважає, що навчання НАТО проводяться для відпрацювання сценарію "знищення Росії".
"Сьогодні почалися масштабні навчання НАТО, у рамках яких відпрацьовуватиметься сценарій збройного конфлікту з нашою країною… Вони хочуть нас знищити. Вони прямо говорять про знищення Росії, вони для цього збирають НАТО. Вони повинні розуміти – ми не будемо з ними гратися", - заявив Володимир Соловйов.
- 18 січня повідомлялося, що НАТО планує провести масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс.
- 19 січня голова військового комітету НАТО Роб Бауер висловив переконання, що цивільне населення на Заході має готуватися до "всебічної війни" з Росією.
- 23 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що потрібно звертати увагу на погрози російського диктатора Володимира Путіна і закликав країни НАТО готуватися до ймовірної загрози з боку РФ.
- 24 січня начальник департаменту міжнародного військового співробітництва міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко сказав, що НАТО порушує Віденський документ, тому що не надіслала Білорусі запрошення на військові навчання.
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