У НАТО закликали цивільних мешканців Заходу готуватися до війни з РФ

Про це пише Sky News.

Бауер зазначив, що хоча збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі - це не факт. І тому ми (сили НАТО, - ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", - сказав чиновник НАТО.

На його думку, Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня.

"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років", - зазначив Бауер.