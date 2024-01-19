У НАТО закликали цивільних мешканців Заходу готуватися до війни з РФ
Голова військового комітету НАТО Роб Бауер переконаний, що цивільне населення на Заході має готуватися до "всебічної війни" з Росією
Про це пише Sky News.
Бауер зазначив, що хоча збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.
"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі - це не факт. І тому ми (сили НАТО, - ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", - сказав чиновник НАТО.
На його думку, Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня.
"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років", - зазначив Бауер.
- Напередодні у німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що НАТО планує провести в лютому масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс.
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