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Війна з Росією: хроніка
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У НАТО закликали цивільних мешканців Заходу готуватися до війни з РФ

19 січня, 2024 п'ятниця
12:03
Світ Роб Бауер

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер переконаний, що цивільне населення на Заході має готуватися до "всебічної війни" з Росією

Про це пише Sky News.

Бауер зазначив, що хоча збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі - це не факт. І тому ми (сили НАТО, - ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", - сказав чиновник НАТО.

На його думку, Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня.

"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років", - зазначив Бауер.

Росія
Захід
Війна з Росією
НАТО
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