Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни
Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден і міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін вважають, що всі громадяни країни мають бути готовими до війни
Про це повідомляє телеканал TV4.
Болін зауважив, що занепокоєний недостатньо швидкими темпами модернізації цивільної оборони, адже, за його словами, ситуація є досить серйозною.
"У Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни", - додав міністр цивільної оборони.
Бюден згодний із Боліном і вважає, що настав час переходити до дій.
"Тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій", - сказав головнокомандувач збройних сил Швеції.
Він стверджує, що останніми роками багато було зроблено для зміцнення безпеки країни, зокрема у вигляді значних інвестицій в оборону.
Також Швеція стоїть на порозі до вступу в НАТО, тому, на думку Бюдена, що швидше країна стане повноправним членом Альянсу, то краще.
"Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація. Подивіться на новини з України та поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Що більше людей, які думають, розмірковують і готуються, то сильнішим є наше суспільство", - зауважив він.
Також Бюден додав, що "сильне громадянське суспільство" під час війни важливіше, ніж будь-коли.
Вступ Швеції в НАТО: що відомо
- У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- Після вступу Фінляндії в НАТО президент США Джо Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції. 14 червня 2023 року США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.
- У липні США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.
- Згодом Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.
- 26 вересня стало відомо, що Ердоган виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена відкриє шлях до продажу винищувачів F-16 Анкарі.
- Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 14 жовтня заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".
- 23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.
- Уже 26 грудня комітет із закордонних справ турецького парламенту дав свою згоду на заявку Швеції на вступ до НАТО.
- 6 січня 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Туреччина погодиться на вступ Швеції в НАТО найближчими тижнями.
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