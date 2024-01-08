Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни

Про це повідомляє телеканал TV4.

Болін зауважив, що занепокоєний недостатньо швидкими темпами модернізації цивільної оборони, адже, за його словами, ситуація є досить серйозною.

"У Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни", - додав міністр цивільної оборони.

Бюден згодний із Боліном і вважає, що настав час переходити до дій.

"Тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій", - сказав головнокомандувач збройних сил Швеції.

Він стверджує, що останніми роками багато було зроблено для зміцнення безпеки країни, зокрема у вигляді значних інвестицій в оборону.

Також Швеція стоїть на порозі до вступу в НАТО, тому, на думку Бюдена, що швидше країна стане повноправним членом Альянсу, то краще.

"Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація. Подивіться на новини з України та поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Що більше людей, які думають, розмірковують і готуються, то сильнішим є наше суспільство", - зауважив він.

Також Бюден додав, що "сильне громадянське суспільство" під час війни важливіше, ніж будь-коли.

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