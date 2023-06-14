У США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО

Про це він заявив виданню The Washington Post.

Зазначають, що це рідкісний крок, який спрямований на те, щоб змусити Угорщину дати зелене світло розширенню Альянсу напередодні липневого саміту у Вільнюсі.

За словами Ріша, Будапешт повинен допустити Швецію до вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо він хоче отримати пакет озброєнь, що містить 24 батареї ракетних установок HIMARS. Також до пакета входять понад 100 ракет і контейнерів із відповідними запчастинами та підтримкою.

Видання зазначає, що це рішення демонструє ворожість до Угорщини, що зростає, з боку прихильників НАТО, як-от Ріш. Наголошують, що він рідко затримує продажі зброї країнам у будь-якій частині світу.

"Упродовж деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість угорському уряду у зв'язку з його відмовою просувати голосування за вступ Швеції до НАТО... Я вирішив, що продаж нової військової техніки США до Угорщини буде припинено", - сказав сенатор.

Довідково. Високопоставлені члени комітетів Сенату та Палати представників із закордонних справ повинні дати дозвіл і схвалення на будь-які великі продажі зброї до того, як Держдепартамент США публічно повідомить про них. Так блокування Рішем продажу зброї Угорщині не дозволяє Держдепу просувати далі цей процес.