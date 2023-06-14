Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО

У США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО

14 червня, 2023 середа
15:56
Світ Угорщина

У США голова Комітету Сенату з міжнародних відносин, республіканець Джеймс Ріш заблокував продаж Угорщині ракетних установок HIMARS через перешкоджання вступу Швеції до НАТО

Про це він заявив виданню The Washington Post.

Зазначають, що це рідкісний крок, який спрямований на те, щоб змусити Угорщину дати зелене світло розширенню Альянсу напередодні липневого саміту у Вільнюсі.

За словами Ріша, Будапешт повинен допустити Швецію до вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо він хоче отримати пакет озброєнь, що містить 24 батареї ракетних установок HIMARS. Також до пакета входять понад 100 ракет і контейнерів із відповідними запчастинами та підтримкою.

Видання зазначає, що це рішення демонструє ворожість до Угорщини, що зростає, з боку прихильників НАТО, як-от Ріш. Наголошують, що він рідко затримує продажі зброї країнам у будь-якій частині світу.

"Упродовж деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість угорському уряду у зв'язку з його відмовою просувати голосування за вступ Швеції до НАТО... Я вирішив, що продаж нової військової техніки США до Угорщини буде припинено", - сказав сенатор.

Довідково. Високопоставлені члени комітетів Сенату та Палати представників із закордонних справ повинні дати дозвіл і схвалення на будь-які великі продажі зброї до того, як Держдепартамент США публічно повідомить про них. Так блокування Рішем продажу зброї Угорщині не дозволяє Держдепу просувати далі цей процес.

  • У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
  • Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.
  • 20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.
Швеція
Угорщина
НАТО
США
Читайте також:
Каховська ГЕС, підтоплення
14 червня, 2023 середа
Після підриву росіянами Каховської ГЕС копачі-грабіжники почали розкрадати археологічну спадщину, - Мінкульт
Сергій Цеков
11 червня, 2023 неділя
Перемовини розпочнуться, якщо Україна буде готова віддати Одещину, Миколаївщину й Харківщину, - колаборант з Криму Цеков
Росія обстріляла Одесу ракетами
14 червня, 2023 середа
Нічна ракетна атака на Одесу: пошуково-рятувальна операція завершилась. Троє людей загинули, 13 зазнали поранень
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.83
    Купівля 36.83
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
14 червня
16:03
Косово
ЄС призупиняє фінансову співпрацю з Косово на тлі ескалації конфлікту на півночі країни
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Попит зменшився, інфляція - нижча
15:53
На фронті загинув співробітник Національного заповідника "Софія Київська" Денис Борисов
15:37
Книжковий Арсенал
Близько сотні подій: XI Книжковий Арсенал оприлюднив програму фестивалю
15:35
У Ростовській області РФ через пожежу зупинили роботу електростанції й обмежили поставку електрики споживачам
15:28
Ексклюзив
карта оборонних ліній ЗС РФ_1306
На Приазовському напрямку ЗСУ перейшли в активну фазу бойових дій, - капітан ЗСУ Прозапас
15:25
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
ЗСУ ще не ввели в бій тактичні та оперативні резерви на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Снєгирьов
15:23
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:57
Оновлено
Дмитро Кльоц
"Верес" переміг МФК "Металург" та зберіг місце в УПЛ
14:53
Боротьба з монополіями і відбір незалежних суддів Конституційного Суду – "ЄС" ініціює зміни до законів про олігархів і КСУ
14:49
наручники
У ЗСУ викрили "крота", який намагався отримати дані про контрнаступ для Росії
14:41
Лукашенко заявив, що РФ та Україна на переговорах у Стамбулі домовлялися про "оренду" Криму
14:37
Олаф Шольц
Німеччина вперше ухвалила Стратегію нацбезпеки та назвала найбільшою загрозою Росію
14:36
Ексклюзив
ЗСУ
Те, що роблять ЗСУ на півдні, - це у першу чергу розвідка боєм, - військовий експерт Коваленко
14:31
Ексклюзив
ЗСУ просуваються для подальшого оточення Бахмута, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський
14:22
бізнес
У Мінекономіки пообіцяли новоствореному бізнесу компенсації від держави за працевлаштування переселенців
14:18
Естонія
Естонія передасть Україні техніку та обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
14:11
підрив росіянами Каховської ГЕС
РФ скористалася наслідками підриву Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму, - Маляр
14:04
OPINION
Петро Олещук
Позиція "це страшна трагедія" не приймається
13:52
Укрнафта
Укрнафта розпочне управління 4 заарештованими газовими компаніями після дозволу АМКУ
13:38
Очільник МОН Оксен Лісовий
Перевірку дисертації Лісового на плагіат призупинили через його відмову від наукового ступеня
13:34
хмари
Короткочасні дощі, подекуди з грозами, але теплою погодою: прогноз на 15 червня від Наталки Діденко
13:33
Крим
Російська компанія "Чорноморнафтогаз" розробляє план евакуації співробітників з Криму, - ГУР
13:27
техніка окупантів
Окупанти у Криму набирають автослюсарів із місцевих СТО для ремонту військової техніки
13:23
Оновлено
Росіяни обстріляли ракетами Краматорськ та Костянтинівку: троє людей загинули, двох врятували з-під завалів
13:19
на фото пошкоджений росіянами Музей цікавої науки в Одесі
Очільник МОН Лісовий оголосив про намір створити мережу музеїв науки в Україні
13:14
Робота M142 (HIMARS)
Маркарова пояснила, чому США забороняють Україні бити по території РФ американською зброєю
13:00
Оновлено
ЗСУ війна проти РФ
Сили оборони продовжують наступ та просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, - Маляр
12:56
Рафаель Маріано Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі відклав поїздку на ЗАЕС із міркувань безпеки, - Reuters
12:49
На фото: Олександр Дугін
Заперечує існування України та закликає до її збройного захоплення: СБУ оголосила підозру ідеологу рашизму Дугіну
12:22
підрив офісу у Кореї
Південна Корея звернулася до суду з вимогою відшкодування збитків від КНДР за підрив спільного офісу у 2020 році
12:18
Каховська ГЕС, підтоплення
Україна вимагатиме від Росії репарації за збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС, – Кубраков
12:08
OPINION
Олексій Голобуцький
Путін проголосив про перехід війни з Україною в оборонну фазу
11:59
Огляд
міжнародний огляд
Захід сподівається на більші успіхи контрнаступу та анонсує ще $441 мільйон допомоги Україні. Акценти світових ЗМІ 14 червня
11:58
Ексклюзив
карта бойових дій_1306
Карта бойових дій за період 6-13 червня: перші успіхи великого контрнаступу
11:55
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що демілітаризована зона між РФ та Україною має проходити біля Львова
11:53
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок обстрілу автомобіля загинули 6 людей: прокуратура розпочала розслідування
11:51
Японія солдат
В Японії 18-річний курсант застрелив двох військових на полігоні
11:47
електроенергія
Ремонт одного з блоків АЕС завершено на 20 днів раніше: в Міненерго заявили про посилення стабільності енергосистеми
11:31
Google
Google запустив нові функції для рекламодавців на основі штучного інтелекту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV