"Справжнє пекло": у DeepState розповіли про ситуацію у Нововасилівці - в 7,5 км від Дніпропетровщини
Російські терористичні війська активно наступають у населеному пункті Нововасилівка Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Справжнє пекло триває у Нововасилівці. Ка**пи лізуть відразу у кількох місцях. Щоденно в село заходить на штурм орієнтовно від двох взводів піхоти до роти пі**рів. В більшості пішим порядком, іноді за підтримки ББМ, а іноді взагалі на ЛАТ", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ресурсу, росіяни мають успіхи в центрі села. Бої йдуть за кожен будинок та вулицю.
"Сили оборони демонструють героїзм стримуючи противника, який переважає в числі", - наголосили аналітики.
Нововасилівка розташована на заході Донецької області, у 7,5 км від адмінмежі з Дніпропетровщиною.
- Від початку доби 2 січня на російсько-українському фронті зафіксували 118 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 27 атак на Покровському напрямку.
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