"Справжнє пекло": у DeepState розповіли про ситуацію у Нововасилівці - в 7,5 км від Дніпропетровщини

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Справжнє пекло триває у Нововасилівці. Ка**пи лізуть відразу у кількох місцях. Щоденно в село заходить на штурм орієнтовно від двох взводів піхоти до роти пі**рів. В більшості пішим порядком, іноді за підтримки ББМ, а іноді взагалі на ЛАТ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ресурсу, росіяни мають успіхи в центрі села. Бої йдуть за кожен будинок та вулицю.

"Сили оборони демонструють героїзм стримуючи противника, який переважає в числі", - наголосили аналітики.

Нововасилівка розташована на заході Донецької області, у 7,5 км від адмінмежі з Дніпропетровщиною.