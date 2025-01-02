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На фронті з початку доби відбулося 72 боєзіткнення: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 ворожих атак

Юлія Лаврук
2 січня, 2025 четвер
16:32
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 2 січня на російсько - українському фронті зафіксували 72 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 20 атак на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Сьогодні від обстрілів з території РФ потерпали прикордонні Бачівськ та Порозок Сумської області, а також Тимофіївка Харківської області. Також окупанти завдали авіаударів КАБами по районах Таратутиного та Покровки Сумської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки. Одне боєзіткнення закінчилось, ще два – тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали Піщане та Іванівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі. Сім атак противника відбито, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Дронівці, Пазено та Сіверську, застосувавши чотири КАБи.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають спроби окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще два – продовжуються. Ударів трьома КАБами зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка. Українські воїни стримують натиск противника та відбили 18 атак, два боєзіткнення – досі тривають. Авіаудару зазнала Яблунівка.

На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Курахового та Шевченка. 11 боїв завершено, ще два – продовжуються дотепер.

На Времівському напрямку окупанти 13 разів безрезультатно атакували позиції українських військ біля Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Ворог також завдав авіаційних ударів в районах Улаклів, Андріївки та Новополя, скинувши чотири КАБи та застосувавши некеровані авіаракети.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Малих Щербаках та П'ятихатках.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції Сил оборони. 

В Курській області українські оборонці відбили одну атаку загарбників, ще два боєзіткнення тривають. Також росіяни завдали п'ять авіаційних ударів по території РФ, скинувши при цьому п'ять КАБів.

У Генштабі додали, що на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • У четвер, 2 січня, Збройні Сили України завдали удару по командному пункту російської армії у Мар’їному на Курщині.
Теги:
Новини
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Росія
військові
російська армія
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