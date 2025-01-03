У Маріуполі окупанти розшукують двох дезертирів, підозрюваних у вбивстві підлітка в Новоазовську, - МВА

Про це повідомили у міській раді Маріуполя.

"За інформацією "Центру вивчення окупації", самовільне залишення частини у російській армії значно вище, ніж в українській. Центру вдалося дістати списки лише частини підрозділів, але дезертирство у Росії сягає десятків тисяч. Найчастіше залишають частини колишні ув'язнені", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наприкінці 2024 року у тимчасово окупованому Маріуполі, бійці росгвардії проводили масові обшуки. За попередньою інформацією вони шукали військових дезертирів з російської армії.

Вказано, що частина дезертирів втекла зі зброєю в руках з полігону поблизу Маріуполя. Йдеться про двох контрактників, які раніше були ув'язненими.

"Вони ж є підозрюваними у вбивстві підлітка в Новоазовську, неподалік того самого полігону. Там під мостом було знайдено тіло хлопчика з численними ножовими пораненнями. Раніше ці двоє втікачів відбували покарання за злочини, пов'язані із насильством проти людей", - йдеться у повідомленні.