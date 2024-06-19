У Росії зек-рецидивіст, який воював проти України, вбив 12-річну дитину

Про це пише Telegram-канал ЧТД.

За інформацією джерела, мова йде про зека-рецидивіста Андрія Бикова. Він пішов на війну проти України з колонії. У 2023 році опинився в полоні, а через декілька місяців повернувся в РФ.

У вівторок, 18 червня, у Кемеровській області Биков схопив 12-річну школярку, прив'язав дитину до дерева та зґвалтував. Після цього "герой СВО" задушив дівчину.

Наступного дня російський військовий повернувся на місце злочину та продовжив жорстоко знущатись з тіла, а потім викинув його у колодязь.