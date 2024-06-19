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У Норвегії засудили ексвагнерівця Андрія Медведєва, який побив свою подругу та напав на бармена

19 червня, 2024 середа
02:58
Світ Андрій Медведєв (ПВК Вагнера)

Суд у Норвегії засудив колишнього командира відділення ПВК Вагнер Андрія Медведєва на 120 днів ув'язнення за побиття своєї подруги та напад на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю

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Про це повідомляє The Barents Observer.

 Рішення 14 червня ухвалив окружний суд Вестфолда. Медведєва звинуватили у двох злочинах, скоєних у Ларвіку та Ставерні. 

Обидва злочини було скоєно восени 2023 року. Зокрема, 19 листопада Медведєв відпочивав у пабі у Ставерні. Зазначається, що він вживав пиво та вино і був сильно п'яний. Коли він замовив ще дві порції алкоголю, йому сказали, що продадуть лише одну, після чого колишній вагнерівець покликав бармена на вулицю, а потім схопив його за сорочку і шпурнув у нього монети з чашки для дріб'язку.

У вироку йдеться, що Медведєв також наказав повернути йому ножа, який він показував у тому ж барі і який залишив там "на зберігання". Ніж за рішенням суду підлягає конфіскації.

У барі Медведєв перебував зі своєю дівчиною, яку побив тієї ж ночі. Зазначається, що він приревнував дівчину до літнього таксиста, який їх віз, а потім розлютився через те, що вона говорила телефоном зі своєю подругою.

Як описано у вироку, Медведєв штовхнув дівчину на ліжко, плюнув їй в обличчя кілька разів, тримав її на ліжку і кілька разів сильно вдарив по обличчю долонею і кулаком. Останній удар, який вона пам'ятає, був кулаком по щоці біля ока. Цей удар спричинив синець та крововилив у оці. Він тримав її, сидячи на ній зверху. Він кілька разів вкусив її за руки, називав її наркоманкою та іншими образливими словами. Він відійшов від ліжка з телефоном, щоб зателефонувати до її сім'ї, тоді вона спробувала встати, але він повернувся і натиснув коліном на її стегно та живіт. Він тримав її за шию, щелепу та за плече, закриваючи рота рукою, так що їй було важко дихати. Він погрожував, що якщо вона розповість про це, він її вб'є і наголошував, що він командир і володіє нею, і що їй не можна покидати будинок. Поки він розмовляв із сестрою телефоном, вона взяла телефон і закричала в нього, що їй потрібна допомога і що їй треба зв'язатися з поліцією.

Поліція забрала дівчину до лікарні, а Медведєва затримали вдома у його друга. Лікарі діагностували у дівчини гематоми, укуси, дрібні крововиливи в оці. 

Андрій Медведєв стверджував, що все було зовсім не так. Бармену він лише кинув монети на стійку, а дівчина побила себе сама.

"Він пояснив її сліди на тілі тим, що вона почала панікувати, коли зрозуміла, що він хоче подзвонити її сім'ї та розповісти, яка вона погана. Вона била себе по обличчю та тілу. Деякі сліди могли бути "слідами пристрасті". Вона легко отримує синці. Синяк під оком, за його словами, з'явився через телефон, який випадково потрапив їй у око", - йдеться у вироку.

Постраждала дівчина пізніше повторила версію Медведєва, заявивши, ніби обмовила його зі злості. Однак це повністю суперечить тому, що тієї ночі бачили і чули свідки.

Barents Observer спробував отримати коментар Андрія Медведєва, але той відмовився від спілкування. Спочатку чоловік вдав, що не розуміє, про який вирок йдеться, а потім порадив адресувати питання своєму адвокату.

  • Нагадаємо, командир першого відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК Вагнера Андрій Медведєв нелегально перейшов російсько-норвезький кордон. Чоловік збирався дати свідчення щодо злочинів вагнерівців, включно із їхнім керівництвом.
  • 25 січня повідомлялося, що втікач та бойовик ПВК Вагнера Андрій Медведєв вийшов зі слідчого ізолятора в Норвегії, раніше чоловік просив політичного притулку.
  • Пізніше в Reuters поінформували, що в Норвегії правоохоронці надалі допитуватимуть  колишнього командира в ПВК Вагнера.
  • 25 лютого 2023 року екскомандира відділення ПВК Вагнера Андрія Медведєва, який утік до Норвегії, заарештували за бійку біля бару в центрі Осло та насильство щодо поліцейських під час затримання.
Теги:
Кримінал
Росія
Норвегія
російська армія
Війна з Росією
Вагнергейт
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