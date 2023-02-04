Про це поінформували в Reuters.

Зазначається, що 3 лютого норвезька поліція оголосила про намір продовжувати допит колишнього командира групи найманців Вагнера Андрія Медведєва, який втік з Росії до Норвегії минулого місяця після участі у війні в Україні.

Зокрема у заяві національної служби кримінальної поліції Норвегії мовиться, що Медведєв передав "деякі цифрові матеріали" правоохоронцям.Також Медведєв залишається свідком і не зобов'язаний спілкуватися зі слідчими, його не підозрюють ні в чому, крім незаконного перетину кордону.