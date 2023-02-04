Поліція Норвегії продовжить допитувати екскомандира ПВК Вагнера, який утік із Росії, - Reuters
У Норвегії правоохоронці надалі допитуватимуть Андрія Медведєва, колишнього командира в ПВК Вагнера, який втік з РФ до Норвегії минулого місяця
Про це поінформували в Reuters.
Зазначається, що 3 лютого норвезька поліція оголосила про намір продовжувати допит колишнього командира групи найманців Вагнера Андрія Медведєва, який втік з Росії до Норвегії минулого місяця після участі у війні в Україні.
Зокрема у заяві національної служби кримінальної поліції Норвегії мовиться, що Медведєв передав "деякі цифрові матеріали" правоохоронцям.Також Медведєв залишається свідком і не зобов'язаний спілкуватися зі слідчими, його не підозрюють ні в чому, крім незаконного перетину кордону.
- Нагадаємо, командир першого відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК Вагнера Андрій Медведєв нелегально перейшов російсько-норвезький кордон. Чоловік збирався дати свідчення щодо злочинів вагнерівців, включно із їхнім керівництвом.
- 25 січня повідомлялося, що втікач та бойовик ПВК Вагнера Андрій Медведєв вийшов зі слідчого ізолятора в Норвегії, раніше чоловік просив політичного притулку.
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