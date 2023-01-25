Норвегія звільнила з СІЗО екскомандира ПВК Вагнера, який утік із Росії

Про це поінформували в Associated Press з посиланням на представника міграційної поліції Норвегії Йон Андреаса Йохансена.

Норвезький правоохоронець заявив, що "більше немає" причин тримати Андрія Медведєва в слідчому ізоляторі, попри "наказ про спеціальне місце проживання". Тож утікача з Росії та бойовика ПВК Вагнера звільнили з-під варти.

Норвезький адвокат Медведєва Бринюльф Ріснес повідомив газеті Dagbladet, що його клієнт був незадоволений суворими заходами безпеки, тому норвезька поліція помістила його під варту. Ріснес назвав "розумним рішенням" звільнити Медведєва знову. "Я ще не знаю, якою буде домовленість щодо нього", - цитує слова адвоката Dagbladet.

Нагадаємо, командир першого відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК Вагнера Андрій Медведєв нелегально перейшов російсько-норвезький кордон. Чоловік збирався дати свідчення щодо злочинів вагнерівців, включно із їхнім керівництвом.

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