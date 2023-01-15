Про це сьогодні, 15 січня 2023 року, заявив російський правозахисний центр Gulagu.net, що наразі діє в еміграції.

Згідно із наданою інформацією, Медведєв "зміг залишити територію Російської Федерації в районі населеного пункту "Нікель" Мурманської області в четвер 12 січня і, опинившись у Норвегії, звернувся до правоохоронних органів та запросив захист та політичний притулок".

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"Під охороною з місцевого аеропорту Медведєва доставили до Осло, де надали проживання в центрі для порушників міграційного законодавства. Цими днями розпочинається процедура політичного притулку та міжнародного захисту", - зазначається у заяві Gulagu.net.

За увесь час від початку війни проти України з РФ до Європи, кажуть правозахисники, "вперше втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної організації Wagner, який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина, причетного до вбивств тисяч українців та росіян".



На наданому Gulagu.net відео Андрій Медведєв коротко розповідає, що має свідчення про розстріли на території ОРЛО осіб, яких спершу записали до ПВК Вагнера, але потім вони відмовлялися вирушати на бойові дії проти українців. Йдеться про завербованих до компанії з місць позбавлення волі.

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"Наскільки мені достовірно відомо, частину ув'язнених ховали на місці", - каже екскомандир підзрозділу вагнерівців.

Ліквідованих найманців, додав він, оформляли як "зниклих безвісти".

На думку радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, Пригожин має політичні амбіції, але конкурувати з Путіним не здатен. Натомість, за оцінкою Денисенка, метою власника ПВК Вагнера є власна фракція у думі.

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