Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Немає ніяких війн між Пригожиним та Путіним. Тому, що Пригожин не того рівня людина, яка могла б воювати з Путіним. Відбуваються жорсткі, публічні інформаційні війни між Пригожиним і міністерством оборони РФ та генштабом РФ, і для нас це великий плюс. Пригожин веде цю війну за те, щоб спробувати прорватися до вищої політичної ліги у РФ. Тобто, Пригожин поставив перед собою ціль отримати вплив у Думі на одну з фракцій, як мінімум", - пояснив Денисенко.

За словами радника МВС України, інформаційна війна між генштабом РФ та ПВК Вагнера - це війна за політичне майбутнє Пригожина.

"Пригожин наступив на горло не лише генштабу РФ та Міноборони РФ. Історією із в'язнями Пригожин зайшов на територію МВС Росії, на території їхнього управління в'язницями, він також зайшов на територію російської Прикордонної служби та ФСБ. Пригожин розуміє, якщо він зупинить свій інформаційний вал, він може бути знищений фізично. Він і далі буде нарощувати цю інформаційну війну. На тлі інформаційної війни, яку веде Пригожин, падає довіра до армії РФ", - додав Денисенко.

У США вважають, що посилення впливу засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії є ознакою відчаю Кремля через невдачі в Україні

Аналітики ISW вважають, що оголошення РФ про захоплення Соледара лише підкреслило боротьбу між міноборони РФ і ПВК Вагнера: у заяві міністерства не йшлося про причетність вагнерівців до успіхів у захопленні міста

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