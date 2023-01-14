Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Заява про захоплення Соледара тільки підкреслила розкол між Міноборони РФ і ПВК Вагнера, - ISW

Заява про захоплення Соледара тільки підкреслила розкол між Міноборони РФ і ПВК Вагнера, - ISW

14 січня, 2023 субота
06:35
Світ Євген Пригожин

Аналітики ISW вважають, що оголошення РФ про захоплення Соледара лише підкреслило боротьбу між Міноборони РФ і ПВК Вагнера: у заяві міністерства не йшлося про причетність вагнерівців до успіхів у захопленні міста

Про це мовиться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти Інституту наголосили: "Міноборони Росії спробувало виправдати своє зневажливе ставлення до ПВК Вагнера, стверджуючи, що російське "різнорідне угруповання військ" виконувало "спільний план" на Соледарському напрямку та приписало напад на житлові райони військам ПВК Вагнера".

Зазначається, що заява міністерства оборони РФ викликала значний резонанс в російському інфопросторі, а також підкреслила розкол між Міноборони РФ і ПВК Вагнера.

Одночасно, за даними ISW, фінансист та засновник ПВК Вагнера Євген розпливчасто відповів на замовчування Міноборони Росії Вагнера, заявивши, що не може коментувати ситуацію та зазначив, що запитання журналістів з цього приводу виявляють їхню стурбованість ушануванням "героїчного взяття Соледару" Вагнером.

Імовірно, Пригожин намагався запобігти оголошенню міноборони 12 січня, звинувативши неназваних чиновників і урядовців у "постійних спробах вкрасти перемогу в приватної військової компанії Вагнера" та применшенні її заслуг. Також аналітики припускають, що засновник ПВК прагне використати захоплення Соледара як інструмент для підвищення свого авторитету в РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
війна з Росією
Соледар
Читайте також:
Олексій Резніков
13 січня, 2023 п'ятниця
Резніков назвав щоденні втрати військових України і РФ у війні
12 січня, 2023 четвер
Міноборони Німеччини повідомило, коли в Україну надійдуть БМП Marder та танки Leopard
російські танки, окупанти, оркі
13 січня, 2023 п'ятниця
В ОК "Південь" закликали дочекатися офіційних даних щодо Мирного й Дорожнянки на Запоріжжі
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 41.94
    Продаж 42.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
14 січня
05:59
Нардепи з колишньої ОПЗЖ створили у Раді групу "Відновлення"
Українці підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ
05:34
Мелітополь
Мер Мелітополя повідомив про гучний вибух у місті
05:08
Шойґу і Герасімов
Росія не зможе реорганізувати армію в термін, важливий у війні з Україною, - ISW
04:40
санкції проти РФ
Алмази, Росатом та зниження "стелі" на нафту: ЄС обговорює "ювілейний" пакет санкцій проти Росії
04:13
Торнадо у США
Після снігової бурі, у США вирували торнадо: близько 10 людей загинули, тисячі – залишились без світла
03:45
путін
Кремль почав підготовку президентських виборів за участі Путіна, - росЗМІ
03:17
Еміне Джапарова
"Українська формула миру здатна повернути безпеку та справедливість всьому світові", - Джапарова в ООН
02:49
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна добивається звільнення з російського полону 800 поранених військових, - Лубінець
02:21
Пожежа
Збройна агресія Росії завдала шкоди екології України на суму майже $50 млрд, - Мінприроди
02:10
США, ООН
"Деталі надто жахливі": США закликали ООН вивчити звіт про зґвалтування українок російськими військовими
01:53
радбез ООН
Іран і КНДР не зупиняють постачання зброї Росії для війни в Україні, - США в ООН
01:26
Ізраїль
Ізраїль у лютому припинить щомісячні виплати біженцям з України
01:19
ВРП
Новообраний член Вищої ради правосуддя заявив, що продовжить поїздки до РФ, його має перевірити СБУ, - виконавча директорка Фундації DEJURE
00:59
генератори для закладів освіти Рівного
Впродовж грудня в Україну доставлено 300 тис. генераторів та 8 тис. Starlink, - Тимошенко
00:33
Крістін Ламбрехт
Міністр оборони Німеччини Ламбрехт йде у відставку. Її критикують, зокрема за слабку підтримку України, - ЗМІ
00:29
Ексклюзив
Не даємо ворогу підняти голову, - офіцер батальйону ТрО про Бахмутський напрямок
00:23
США та Україна
Танки і санкції проти РФ: Кулеба і Блінкен обговорили посилення підтримки України, в тому числі військової
00:00
Йожеф Сабо
"Це якесь божевілля!",- екстренер збірної Сабо розкритикував "Шахтар" за торги щодо Мудрика під час війни
2023, п'ятниця
13 січня
23:39
Хвіча Кварацхелія, Наполі, Серія А, чемпіонат Італії
"Наполі" розтрощив "Ювентус" і зупинив переможну серію туринців у Серії А
23:29
Ексклюзив
Микола Княжицький
Треба вносити зміни у закон про медіа, там є багато норм в традиціях авторитарних режимів, - Княжицький
23:23
Ворскла, УПЛ
"Ворскла" зіграє на міжнародному турнірі "BGV Winter Cup"
23:08
Володимир Зеленський
"Важка битва триває": Зеленський подякував захисникам, відзначивши підрозділи "Кракен" і "Шаман" за оборону Соледара і Бахмута
22:37
Російські військові
ПВК "Вагнер" вербує на війну ув'язнених жінок, їх уже відправляють на фронт, - фонд "Русь сидящая"
22:32
Огляд
Соледар супутник
Соледар - велика сіра зона: фронтові підсумки тижня. Огляд карти боїв
22:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Росії так потрібен Соледар, як діти кремлівських еліт вільно розгулюють Європою та хот-доги від Пригожина. Світові ЗМІ про Україну 13 січня
22:06
Михеїл Саакашвілі
Сейм Польщі закликав владу Грузії дозволити Саакашвілі пройти лікування за світовими стандартами
21:54
Сумщина, ракетний удар, вибухи, Сумська область, вибух
Російські терористи використали ракети, снаряди та вибухівки для обстрілу Сумщини. Пошкоджено будинки та лінії електромереж
21:53
Світло
YASNO: попри потепління, ситуація з відключеннями в Києві не змінилася
21:22
Володимир Соловйов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 січня
21:11
"Нейтралітет не повинен означати байдужість": Швейцарія пояснила, чому долучилася до санкцій ЄС проти РФ
21:11
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
"Дніпро-1" встановив мінімальну ціну за найкращого бомбардира УПЛ Довбика
21:04
Джорджія Мелоні
Італія передасть Україні батареї ЗРК SAMP/T, - ЗМІ
20:58
Мелітополь
Колаборанти розповсюджують фейк, що після деокупації на всіх жителів Мелітополя чекає "судилище", - мер Федоров
20:57
Володимир Зеленський
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки
20:41
Російські військові
Під виглядом розшуку зниклих: окупанти збирають дані захисників України, розсилаючи їхнім рідним смс із анкетами
20:35
вибух на газопроводі в Литві
У Литві стався вибух на газопроводі, спалахнула пожежа
20:30
Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Пошкоджено 4 багатоповерхівки
20:08
Бердянськ
Окупанти повідомили, що в Бердянську підірвали автомобіль колаборанта Кичигіна
20:06
Циганков і Кендзьора
Зірка "Динамо" Циганков зацікавив клуби АПЛ, - ЗМІ
20:02
OPINION
Олександр Вільчинський
Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV