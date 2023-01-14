Заява про захоплення Соледара тільки підкреслила розкол між Міноборони РФ і ПВК Вагнера, - ISW
Аналітики ISW вважають, що оголошення РФ про захоплення Соледара лише підкреслило боротьбу між Міноборони РФ і ПВК Вагнера: у заяві міністерства не йшлося про причетність вагнерівців до успіхів у захопленні міста
Про це мовиться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти Інституту наголосили: "Міноборони Росії спробувало виправдати своє зневажливе ставлення до ПВК Вагнера, стверджуючи, що російське "різнорідне угруповання військ" виконувало "спільний план" на Соледарському напрямку та приписало напад на житлові райони військам ПВК Вагнера".
Зазначається, що заява міністерства оборони РФ викликала значний резонанс в російському інфопросторі, а також підкреслила розкол між Міноборони РФ і ПВК Вагнера.
Одночасно, за даними ISW, фінансист та засновник ПВК Вагнера Євген розпливчасто відповів на замовчування Міноборони Росії Вагнера, заявивши, що не може коментувати ситуацію та зазначив, що запитання журналістів з цього приводу виявляють їхню стурбованість ушануванням "героїчного взяття Соледару" Вагнером.
Імовірно, Пригожин намагався запобігти оголошенню міноборони 12 січня, звинувативши неназваних чиновників і урядовців у "постійних спробах вкрасти перемогу в приватної військової компанії Вагнера" та применшенні її заслуг. Також аналітики припускають, що засновник ПВК прагне використати захоплення Соледара як інструмент для підвищення свого авторитету в РФ.
- Нагадаємо, раніше РФ оголосила про нібито захоплення Соледара, проте Генштаб ЗСУ спростував цю заяву і повідомив, що бої за місто тривають.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.94Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе