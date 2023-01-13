Росія оголосила про нібито захоплення Соледара. У ЗСУ спростували
У Росії заявили про нібито повне захоплення міста Соледар Донецької області, де нині тривали важкі бої. Генштаб ЗСУ спростовує цю інформацію
Про це інформує міноборони Росії.
Речник Ігор Конашенков заявив, що ввечері 12 січня армія РФ "завершила звільнення" міста Соледар на Донеччині.
У російському міністерстві наголосили, що захоплення "має важливе значення для продовження успішних наступальних дій".
Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних Сил, прокоментував для РБК-Україна цю заяву противника.
"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті. Деталі я не можу говорити", - сказав Череватий.
- 11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.
- Пообіді того ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у в місті Соледар російські війська намагаються прорвати оборону, тривали важкі бої.
- 12 січня стало відомо, що в районі Соледара українське військо знищило понад 100 росіян. А Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, повідомив, що в районі Соледара точаться бої, ворогу завдаються максимальні ураження.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили ситуацію в районі Соледара й Бахмута на Донеччині. Обговорили забезпечення боєприпасами захисників.
- У вечірньому зведенні Генштаб наголошував: найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.
- А в Пентагоні також не мають підтверджень інформації про нібито захоплення росіянами Соледара.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 січня заявила, що уночі в Соледарі тривали бої, на Донеччину кинули ледь не всі основні сили ворога.
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