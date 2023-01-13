Росія оголосила про нібито захоплення Соледара. У ЗСУ спростували

Про це інформує міноборони Росії.

Речник Ігор Конашенков заявив, що ввечері 12 січня армія РФ "завершила звільнення" міста Соледар на Донеччині.

У російському міністерстві наголосили, що захоплення "має важливе значення для продовження успішних наступальних дій".

Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних Сил, прокоментував для РБК-Україна цю заяву противника.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті. Деталі я не можу говорити", - сказав Череватий.

11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.

Пообіді того ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у в місті Соледар російські війська намагаються прорвати оборону, тривали важкі бої.

12 січня стало відомо, що в районі Соледара українське військо знищило понад 100 росіян. А Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, повідомив, що в районі Соледара точаться бої, ворогу завдаються максимальні ураження.

Того ж дня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили ситуацію в районі Соледара й Бахмута на Донеччині. Обговорили забезпечення боєприпасами захисників.

У вечірньому зведенні Генштаб наголошував: найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

А в Пентагоні також не мають підтверджень інформації про нібито захоплення росіянами Соледара.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 січня заявила, що уночі в Соледарі тривали бої, на Донеччину кинули ледь не всі основні сили ворога.

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