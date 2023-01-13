Ніч в Соледарі була гарячою, точилися бої, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що уночі в Соледарі тривали бої, на Донеччину кинули ледь не всі основні сили ворога
Про це Ганна Маляр написала в телеграм.
Заступниця міністра оборони України поінформувала, що ніч на 13 січня в Соледарі була гарячою, тривали бої.
"Ворог кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу", - написала вона.
Однак Ганна Маляр наголосила, що українські захисники намагаються втримати оборону: "Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає".
- 11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.
- Пообіді того ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у в місті Соледар російські війська намагаються прорвати оборону, тривали важкі бої.
- 12 січня стало відомо, що в районі Соледара українське військо знищило понад 100 росіян. А Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, повідомив, що в районі Соледара точаться бої, ворогу завдаються максимальні ураження.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили ситуацію в районі Соледара й Бахмута на Донеччині. Обговорили забезпечення боєприпасами захисників.
- У вечірньому зведенні Генштаб наголошував: найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.
- А в Пентагоні також не мають підтверджень інформації про нібито захоплення росіянами Соледара.
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