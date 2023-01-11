Про це в телеграмі написала Ганна Маляр.

"У Соледарі тривають важкі бої", - пише Маляр.

Заступниця міністра оборони України повідомляє, що після зазнавання втрат, росіяни вкотре замінили свої підрозділи. Відправили до Соледару більше вагнерівців.

"Намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - наголосила Маляр.