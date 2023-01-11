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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Маляр про ситуацію в Соледарі: Ворог збільшив кількість вагнерівців і намагається захопити місто, але успіху не має

Маляр про ситуацію в Соледарі: Ворог збільшив кількість вагнерівців і намагається захопити місто, але успіху не має

11 січня, 2023 середа
15:02
війна з Росією Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що у в місті Соледар Донецької області російські війська намагаються прорвати оборону, тривають важкі бої

Про це в телеграмі написала Ганна Маляр.

"У Соледарі тривають важкі бої", - пише Маляр.

Заступниця міністра оборони України повідомляє, що після зазнавання втрат, росіяни вкотре замінили свої підрозділи. Відправили до Соледару більше вагнерівців.

"Намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - наголосила Маляр.

  • 9 січня ЗСУ відбили атаки росіян в районах Соледара, Бахмута, Мар'їнки та ще 10 населених пунктів.
  • У британській розвідці вважають, що російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут.
  • 10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
  • Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.  

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російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Ганна Маляр
Міністр оборони України
Соледар
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