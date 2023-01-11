Маляр про ситуацію в Соледарі: Ворог збільшив кількість вагнерівців і намагається захопити місто, але успіху не має
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що у в місті Соледар Донецької області російські війська намагаються прорвати оборону, тривають важкі бої
Про це в телеграмі написала Ганна Маляр.
"У Соледарі тривають важкі бої", - пише Маляр.
Заступниця міністра оборони України повідомляє, що після зазнавання втрат, росіяни вкотре замінили свої підрозділи. Відправили до Соледару більше вагнерівців.
"Намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - наголосила Маляр.
- 9 січня ЗСУ відбили атаки росіян в районах Соледара, Бахмута, Мар'їнки та ще 10 населених пунктів.
- У британській розвідці вважають, що російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут.
- 10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
- Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.
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