Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

"В останні дні ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це ще раз показує сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо те, що ми посилюємо нашу військову підтримку України", - зазначив Єнс Столтенберг.

Також генсек НАТО повідомив про створення робочої групи НАТО-ЄС зі стійкості й захисту критичної інфраструктури: "Ми хочемо разом розглянути, як зробити нашу критично важливу інфраструктуру, технології та ланцюги поставок більш стійкими до потенційних загроз, і вжити заходів для пом’якшення потенційної вразливості".

9 січня ЗСУ відбили атаки росіян в районах Соледара, Бахмута, Мар'їнки та ще 10 населених пунктів.

У британській розвідці вважають, що російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут.

10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.

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