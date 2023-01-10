Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка стверджує, що за останні чотири дні російські війська тактично просунулися до міста Соледар на Донеччині та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту. Соледар розташовано за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії.

За допомогою взяття Соледара, росіяни намагаються оточити Бахмут з півночі та порушити українські шляхи постачання. Частина бойових дій зосереджена на під’їздах до тунелів соляних шахт, загальна протяжність яких у цьому районі сягає 200 км. Українські військові та окупанти, ймовірно, стурбовані тим, що тунелі можуть використати для проникнення в тил.

"Попри посилення тиску на Бахмут, росіяни навряд чи оточать місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну глибоку оборону та контролюють шляхи постачання", - дійшли висновку в розвідці Британії.

10 січня Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки росіян в районах Соледара, Бахмута, Мар'їнки та ще 10 населених пунктів.

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