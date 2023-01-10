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Британська розвідка пояснила, чому росіяни зосередилися на штурмі Соледара

10 січня, 2023 вiвторок
08:57
війна з Росією Соледар

Російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка стверджує, що за останні чотири дні російські війська тактично просунулися до міста Соледар на Донеччині та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту. Соледар розташовано за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії.

За допомогою взяття Соледара, росіяни намагаються оточити Бахмут з півночі та порушити українські шляхи постачання. Частина бойових дій зосереджена на під’їздах до тунелів соляних шахт, загальна протяжність яких у цьому районі сягає 200 км. Українські військові та окупанти, ймовірно, стурбовані тим, що тунелі можуть використати для проникнення в тил.

"Попри посилення тиску на Бахмут, росіяни навряд чи оточать місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну глибоку оборону та контролюють шляхи постачання", - дійшли висновку в розвідці Британії. 

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Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
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