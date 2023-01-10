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ЗСУ відбили атаки росіян в районах Соледара, Бахмута, Мар'їнки та ще 10 населених пунктів - зведення Генштабу

10 січня, 2023 вiвторок
07:10
війна з Росією ЗСУ

За 9 січня Сили оборони відбили атаки ворога в районах 13 міст та сіл Луганської та Донецької областей. Противник веде наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, зосередився на захопленні Донеччини

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 січня.

Українське військо відбило атаки в районах Білогорівки, Червонопопівки, Кузьминого Луганської області та Соледара, Білогорівки, Підгороднього, Бахмута, Кліщіївки, Водяного, Курдюмівки, Майорська, Мар’їнки і Побєди Донецької області.

Воїни України уразили пункт управління та 23 райони скупчення окупантів і техніки 

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також наші воїни збили 2 ворожих розвідувальних БПЛА типу "Орлан".

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 2 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

У Горлівці під час рейду загарбники мобілізували 30 людей, 4 з них - з інвалідністю

"Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України", - зауважили в Генштабі. 

Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них - з інвалідністю. 

Після 2 днів так званої підготовки на полігоні "Восточний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

За тиждень 2023 року до лікарні Новотроїцького привезли 120 російських терористів

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

Росія завдала 8 ракетних та 31 авіаційний удар по території України

Російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не припиняють завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом 9 січня противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Росіяни зосередилися на захопленні Донеччини, наступають по трьох напрямках

Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. 

Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них - Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.

  • 8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Соледар і Бахмут тримаються, а туди будуть перекинуті додаткові підрозділи. 
  • 9 січня військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що противник збільшив щільність військ у районі Соледара.
  • Того ж дня ввечері заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що після невдалої спроби захопити Соледар Донецької області ворог відновив потужний штурм міста.
  • Згодом президент Володимир Зеленський розповів, що окупанти зосередили свої сили у Соледарі та зазначив, що битва за Донбас триває, а її результатом стане звільнення регіону.

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