Ворог поновив штурм Соледара: росіяни наступають буквально по трупах своїх солдатів, - Маляр
Після невдалої спроби захопити Соледар Донецької області ворог відновив потужний штурм міста
Про це в telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм", - зазначається в дописі.
Зокрема повідомляється, що наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів "вагнерівців".
"Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців", - Маляр.
За її словами ЗСУ мужньо боронять кожний метр рідної землі.
"Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", - наголосила Маляр.
- 8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Соледар і Бахмут тримаються, а туди будуть перекинуті додаткові підрозділи.
- Генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях військ, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині
- Лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України Євгеній Оропай зазначив, що вночі біля Бахмута відбулося кілька ворожих піхотних штурмів.
- 9 січня військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що противник збільшив щільність військ у районі Соледара.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.58Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе