Ворог поновив штурм Соледара: росіяни наступають буквально по трупах своїх солдатів, - Маляр

Про це в telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм", - зазначається в дописі.

Зокрема повідомляється, що наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів "вагнерівців".

"Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців", - Маляр.

За її словами ЗСУ мужньо боронять кожний метр рідної землі.

"Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", - наголосила Маляр.

8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Соледар і Бахмут тримаються, а туди будуть перекинуті додаткові підрозділи.

Генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях військ, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині

Лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України Євгеній Оропай зазначив, що вночі біля Бахмута відбулося кілька ворожих піхотних штурмів.

9 січня військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що противник збільшив щільність військ у районі Соледара.

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