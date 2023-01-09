Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Останнім часом на Бахмутському напрямку основні ворожі атаки відбуваються вночі. Противник намагається просуватися саме вночі, щоб наші коптери не могли помічати їх. Ворога набагато більше, ніж наших військовослужбовців. Росіяни намагаються масово видавити нас с позицій не якістю, а кількістю", - зауважив Оропай.

За його словами, до нового року у росіян спостерігався певний дефіцит боєкомплекту.

"До 1 січня ворог менше використовував артилерійські снаряди, було багато спалено його БК на складах. Зараз вони масово почали стріляти знову, відправляють свою піхоту на наші позиції по 5-6 разів на добу. Їх просто відправляють на вірну смерть", - додав Оропай.

Раніше Reuters з посиланням на джерела в Білому дому писало, що Пригожин має намір отримати контроль над соляними та гіпсовими шахтами Бахмута.

Згодом Пригожин пояснив, для чого Росії потрібен Бахмут. За його словами, "околиці Бахмута - комплекс населених пунктів, які створюють єдину систему оборони. Це унікальний ландшафт, яри та висоти, що є природними тунелями".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин спробував виправдати важливість шахт навколо Бахмута та Соледара, заявивши, що вони мають "унікальні та історичні захисні споруди", які діють як "мережа підземних міст"

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