Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар високопоставленого джерела у Білому домі.

Соратник Володимира Путіна Євген Пригожин зацікавлений у встановленні контролю над соляними та гіпсовими копальнями поблизу Бахмута.

Адже є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом обумовлена ​​фінансовим інтересом, додав чиновник.

Агентство нагадало, що раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях, аби допомогти фінансувати війну Москви в Україні.

Раніше стало відомо, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин виправдовує свою неспроможність захопити Бахмут тим, що у місті "500 ліній оборони" ЗСУ, тобто кожних 10 метрів, в кожному будинку вони змушені долати опір.

А аналітики Інституту вивчення війни вважають, що фінансист приватної військової компанії Вагнера намагається перекласти на міністерство оборони Росії відповідальність за провали у Бахмуті.

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