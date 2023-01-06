Білий дім вважає, що Пригожин хоче захопити Бахмут, аби контролювати соляні та гіпсові шахти, - Reuters
Фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин має інтерес щодо взяття під свій контроль родовищ в районі Бахмута
Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар високопоставленого джерела у Білому домі.
Соратник Володимира Путіна Євген Пригожин зацікавлений у встановленні контролю над соляними та гіпсовими копальнями поблизу Бахмута.
Адже є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом обумовлена фінансовим інтересом, додав чиновник.
Агентство нагадало, що раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях, аби допомогти фінансувати війну Москви в Україні.
- Раніше стало відомо, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин виправдовує свою неспроможність захопити Бахмут тим, що у місті "500 ліній оборони" ЗСУ, тобто кожних 10 метрів, в кожному будинку вони змушені долати опір.
- А аналітики Інституту вивчення війни вважають, що фінансист приватної військової компанії Вагнера намагається перекласти на міністерство оборони Росії відповідальність за провали у Бахмуті.
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