Пригожин пояснив неспроможність взяти Бахмут наявністю "500 ліній оборони" в місті
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин виправдовує свою неспроможність захопити Бахмут тим, що у місті "500 ліній оборони", тобто кожних 10 метрів, в кожному будинку вони змушені долати опір
Відео, на якому Євген Пригожин веде бесіду з бійцями очолюваної ним ПВК Вагнера опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст RT Костянтин Придибайло.
Пригожин коментує ситуацію в Бахмуті, називаючи його Артемівськом – так населений пункт називався за часів Радянського Союзу і до 2016 року.
"На війні ніхто такі речі не прогнозує, це роблять клоуни, які циркові вистави влаштовують... аналітики вони називаються", - каже бійцям одягнений у камуфляж Пригожин, відповідаючи на запитання, коли буде захоплено Бахмут.
"Оборону прорвати – це сьогодні зранку один будинок взяли і прорвали оборону. А за цим будинком ще нова оборона. І не одна оборона. І таких ліній оборони – скільки в Артемівську ліній оборони? Ну, якщо сказати 500, напевно не помилимося", - сказав далі Пригожин.
Один із бійців вставляє репліку: "Та кожні десять метрів".
Далі Пригожин, у якого відомий і публічний конфлікт із міністерством оборони РФ, запитує у бійців, які "зведені сили" тут знаходяться. Бійці відповідають "так немає нікого", "тільки ПВК Вагнера і ще ПВК Вагнера".
Втім, згодом сам Пригожин пом'якшує останні репліки. "Військові хороші тут є по сусідству", - каже він.
На інших версіях відео, розміщених в інтернеті, бійці ПВК Вагнера також кажуть, що не можуть досягти успіху, бо їм не вистачає техніки та снарядів.
Відзначимо, що за Бахмут вже кілька місяців йдуть найважчі бої, у яких беруть активну участь члени ПВК Вагнера. Українські та західні експерти кажуть, що російські військові та бійці Пригожина зазнають там тяжких втрат, досягаючи лише незначного поступу. Про великі жертви повідомляють і представники ЗСУ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.6
- Актуальне
- Важливе