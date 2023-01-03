Відео, на якому Євген Пригожин веде бесіду з бійцями очолюваної ним ПВК Вагнера опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст RT Костянтин Придибайло.

Пригожин коментує ситуацію в Бахмуті, називаючи його Артемівськом – так населений пункт називався за часів Радянського Союзу і до 2016 року.

"На війні ніхто такі речі не прогнозує, це роблять клоуни, які циркові вистави влаштовують... аналітики вони називаються", - каже бійцям одягнений у камуфляж Пригожин, відповідаючи на запитання, коли буде захоплено Бахмут.

"Оборону прорвати – це сьогодні зранку один будинок взяли і прорвали оборону. А за цим будинком ще нова оборона. І не одна оборона. І таких ліній оборони – скільки в Артемівську ліній оборони? Ну, якщо сказати 500, напевно не помилимося", - сказав далі Пригожин.

Один із бійців вставляє репліку: "Та кожні десять метрів".

Далі Пригожин, у якого відомий і публічний конфлікт із міністерством оборони РФ, запитує у бійців, які "зведені сили" тут знаходяться. Бійці відповідають "так немає нікого", "тільки ПВК Вагнера і ще ПВК Вагнера".

Втім, згодом сам Пригожин пом'якшує останні репліки. "Військові хороші тут є по сусідству", - каже він.

На інших версіях відео, розміщених в інтернеті, бійці ПВК Вагнера також кажуть, що не можуть досягти успіху, бо їм не вистачає техніки та снарядів.

Відзначимо, що за Бахмут вже кілька місяців йдуть найважчі бої, у яких беруть активну участь члени ПВК Вагнера. Українські та західні експерти кажуть, що російські військові та бійці Пригожина зазнають там тяжких втрат, досягаючи лише незначного поступу. Про великі жертви повідомляють і представники ЗСУ.

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