Про це йдеться у звіті ISW.

Пригожин спробував виправдати відсутність прогресу групи ПВК Вагнера в Бахмуті, чим підтвердив попередні оцінки ISW про те, що російські сили в Бахмуті досягли кульмінації, кажуть експерти.

Так, в інтерв'ю одному з російських пропагандистських медіа 31 грудня Пригожин заявив, що вагнерівці не можуть прорвати українську оборону в Бахмуті. Він розповів, що наступальні операції є дуже виснажливими, оскільки кожен будинок в місті є "фортецею". Пригожин розповів, що українці "мають у Бахмуті оборонні лінії через кожні 10 метрів, а тому російські війська повинні зачищати будівлю за будівлею".

"Це значний поворот для Пригожина і перший раз, коли він представив ПВК Вагнера в Бахмуті як таку, що фактично не досягла успіху. У жовтні Пригожин заявляв, що вагнерівці, які діють в районі Бахмута, просуваються за день на 100-200 метрів. ПВК Вагнера проводила інформаційні операції, стверджуючи, що вона досягла успіхів в Бахмуті без допомоги інших російських сил", – йдеться у звіті ISW.

Таким чином Пригожин, ймовірно, створює інформаційні умови для того, щоб перекласти відповідальність за невдачі вагнерівців у Бахмуті на міністерство оборони Росії або російську оборонну промисловість.

"Найманці з Вагнера заявили Пригожину, що вони не змогли прорвати українські позиції в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів. Ця заява має на меті зняти особисту відповідальність ПВК Вагнера та Пригожина, приписуючи їхню неспроможність захопити Бахмут ширшими проблемами розподілу російських ресурсів", – додали аналітики.

Інші ключові висновки ISW

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Раніше стало відомо, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин виправдовує свою неспроможність захопити Бахмут тим, що у місті "500 ліній оборони" ЗСУ, тобто кожних 10 метрів, в кожному будинку вони змушені долати опір.

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