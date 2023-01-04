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Головна війна з Росією Пригожин створює інформаційні умови, аби перекласти відповідальність за невдачі у Бахмуті на міноборони РФ, - ISW

Пригожин створює інформаційні умови, аби перекласти відповідальність за невдачі у Бахмуті на міноборони РФ, - ISW

4 січня, 2023 середа
06:57
війна з Росією Євген Пригожин

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що фінансист приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин намагається перекласти на міністерство оборони Росії відповідальність за провали у Бахмуті

Про це йдеться у звіті ISW.

Пригожин спробував виправдати відсутність прогресу групи ПВК Вагнера в Бахмуті, чим підтвердив попередні оцінки ISW про те, що російські сили в Бахмуті досягли кульмінації, кажуть експерти.

Так, в інтерв'ю одному з російських пропагандистських медіа 31 грудня Пригожин заявив, що вагнерівці не можуть прорвати українську оборону в Бахмуті. Він розповів, що наступальні операції є дуже виснажливими, оскільки кожен будинок в місті є "фортецею". Пригожин розповів, що українці "мають у Бахмуті оборонні лінії через кожні 10 метрів, а тому російські війська повинні зачищати будівлю за будівлею".

"Це значний поворот для Пригожина і перший раз, коли він представив ПВК Вагнера в Бахмуті як таку, що фактично не досягла успіху. У жовтні Пригожин заявляв, що вагнерівці, які діють в районі Бахмута, просуваються за день на 100-200 метрів. ПВК Вагнера проводила інформаційні операції, стверджуючи, що вона досягла успіхів в Бахмуті без допомоги інших російських сил", – йдеться у звіті ISW.

Таким чином Пригожин, ймовірно, створює інформаційні умови для того, щоб перекласти відповідальність за невдачі вагнерівців у Бахмуті на міністерство оборони Росії або російську оборонну промисловість.

"Найманці з Вагнера заявили Пригожину, що вони не змогли прорвати українські позиції в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів. Ця заява має на меті зняти особисту відповідальність ПВК Вагнера та Пригожина, приписуючи їхню неспроможність захопити Бахмут ширшими проблемами розподілу російських ресурсів", – додали аналітики.

Інші ключові висновки ISW

  • Володимир Путін затвердив низку доручень для російських відомств і високопосадовців, які, ймовірно, спрямовані на заспокоєння широкої критики щодо забезпечення та виплати пільг російським військовослужбовцям
  • Путін підтвердив, що Росія використовує різноманітні соціальні схеми для виправдання переміщення українських дітей до РФ
  • Системні збої в російських зусиллях з формування збройних сил продовжують завдавати шкоди російському кадровому потенціалу
  • Погіршення кадрового потенціалу військових, ймовірно, ще більше посилить критику російських блогерів на адресу силових структур та міністерства оборони РФ
  • Російські війська продовжували обмежені контратаки вздовж лінії Сватове - Кремінна, тоді як українські сили продовжували завдавати удари по об'єктах російської військової логістики в Луганській області
  • Окупанти продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та Авдіївки і, можливо, посилюють своє угруповання на заході Донецької області
  • Володимир Путін підписав указ про додаткові пільги для деяких військовослужбовців збройних сил РФ та Росгвардії

Раніше стало відомо, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин виправдовує свою неспроможність захопити Бахмут тим, що у місті "500 ліній оборони" ЗСУ, тобто кожних 10 метрів, в кожному будинку вони змушені долати опір.

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Росія
російська армія
Донеччина
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
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