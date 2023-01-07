Унікальні оборонні можливості, природні тунелі, підземні міста. Пригожин пояснив, для чого Росії потрібен Бахмут
Російський підприємець, власник ПВК Вагнера Євген Пригожин пояснив, чому його найманці затято штурмують українське місто Бахмут (Донецька область)
Відповідний коментар вийшов сьогодні, 7 січня 2023 року, на офіційному ТГ-каналі бізнесмена.
"Бахмут - це центральна точка Східного фронту та серйозний логістичний центр", - зазначив очільник вагнерівців.
Місто, за його словами, у військовому вимірі має три унікальні особливості.
"Фішка Бахмута в його унікальних історичних та географічних оборонних можливостях, до яких належить, перше, поділ міста на кілька частин водяними перешкодами. Друге, околиці Бахмута - комплекс населених пунктів, які створюють єдину систему оборони. Третє, це унікальний ландшафт, яри та висоти, що є природними тунелями", - пояснив свою точку зору Пригожин.
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При цьому "вишенькою на торті" він вважає "систему Соледарських та Бахмутських шахт, фактично мережу підземних міст".
"В якій знаходиться не тільки скупчення людей на глибині 80-100 метрів, а й переміщуються танки та БМП. А запаси озброєння зберігаються ще з Першої світової війни", - наголосив Євген Пригожин.
- Нагадаємо, за оцінкою Білого дому, Пригожин має намір отримати контроль над соляними та гіпсовими шахтами Бахмута.
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