Відповідний коментар вийшов сьогодні, 7 січня 2023 року, на офіційному ТГ-каналі бізнесмена.

"Бахмут - це центральна точка Східного фронту та серйозний логістичний центр", - зазначив очільник вагнерівців.

Місто, за його словами, у військовому вимірі має три унікальні особливості.

"Фішка Бахмута в його унікальних історичних та географічних оборонних можливостях, до яких належить, перше, поділ міста на кілька частин водяними перешкодами. Друге, околиці Бахмута - комплекс населених пунктів, які створюють єдину систему оборони. Третє, це унікальний ландшафт, яри та висоти, що є природними тунелями", - пояснив свою точку зору Пригожин.

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При цьому "вишенькою на торті" він вважає "систему Соледарських та Бахмутських шахт, фактично мережу підземних міст".

"В якій знаходиться не тільки скупчення людей на глибині 80-100 метрів, а й переміщуються танки та БМП. А запаси озброєння зберігаються ще з Першої світової війни", - наголосив Євген Пригожин.

Нагадаємо, за оцінкою Білого дому, Пригожин має намір отримати контроль над соляними та гіпсовими шахтами Бахмута.

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