Пригожин побажав "щастя" у новому році, виступивши в морзі з тілами вагнерівців
Власник ПВК Вагнера російський підприємець Євген Пригожин у ніч на 1 січня 2023 року прийняв участь у розвантаженні знищених Силами оборони України російських окупантів
Відповідний репортаж випустила підконтрольна йому російська агенція ФАН.
Пропагандисти показали Пригожина у приміщенні, наповненому тілами ліквідованих загарбників України у чорних пакетах.
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"Їх контракт закінчено. Поїдуть додому за тиждень. Треба готуватися до віправки", - сказав підприємець.
У сюжеті також показано, як Пригожин особисто стежить за розвантаженням машини з тілами окупантів у пакетах.
"Хлопці, щасливо! З Новим роком! Який є", - сказав власник ПВК Вагнера вантажникам.
- На думку Директора центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, начальний російського генштабу Валерій Герасімов та міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу можуть залишити Пригожина біля Бахмута, щоб той показав, який він полководець.
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