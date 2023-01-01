Пригожин побажав "щастя" у новому році, виступивши в морзі з тілами вагнерівців

Відповідний репортаж випустила підконтрольна йому російська агенція ФАН.

Пропагандисти показали Пригожина у приміщенні, наповненому тілами ліквідованих загарбників України у чорних пакетах.



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"Їх контракт закінчено. Поїдуть додому за тиждень. Треба готуватися до віправки", - сказав підприємець.

У сюжеті також показано, як Пригожин особисто стежить за розвантаженням машини з тілами окупантів у пакетах.

"Хлопці, щасливо! З Новим роком! Який є", - сказав власник ПВК Вагнера вантажникам.

На думку Директора центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, начальний російського генштабу Валерій Герасімов та міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу можуть залишити Пригожина біля Бахмута, щоб той показав, який він полководець.

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