Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські опозиційні медіа повідомляють, що два джерела, близькі до Кремля, заявили, що Пригожин думає про створення "консервативного руху", який може перетворитися на політичну партію. Він розгорнув інформаційну кампанію постійної антиелітарної риторики за зразком кампанії ув’язненого опозиціонера Олексія Навального в соціальних мережах проти російської корупції, але з зовсім іншим ефектом.

Джерела повідомили, що Пригожин має намір одночасно використовувати кампанію проти еліти в соціальних мережах, щоб заслужити прихильність до президента Росії Володимира Путіна, залякуючи еліти, які можуть вважатися недостатньо лояльними до Путіна.

ISW повідомляв, що Пригожин намагається привернути електорат у Росії, який одночасно зацікавлений у стверджуванні національної вищості Росії та радянській брутальній силі й виступає проти корупції російської еліти.

Пригожин постійно заперечує, що намагається видати себе за політика або що має намір створити політичну партію чи рух. Проте відомо, що Пригожин також намагається створити паралельні військові структури для посилення свого впливу в ультранаціоналістичному провоєнному співтоваристві.

Раніше ISW оцінювало, що особиста армія Пригожина служить перш за все його особистим політичним цілям, а потім військовим зусиллям Росії в Україні. Пригожин, ймовірно, продовжить зусилля зі створення паралельних військових структур і сформує антиелітарну кампанію, щоб закріпити себе як центральну фігуру політичного руху в Росії.

Нагадаємо, на початку листопада власник ПВК Вагнера Пригожин визнав втручання у вибори в США.

Також британська розвідка спіймала Пригожина на формуванні позитивного іміджу та брехні про успіхи ПВК Вагнера на Донбасі.

Окрім цього Пригожин повідомив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях РФ

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