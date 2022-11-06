Про це повідомляють російські ЗМІ посилаючись на коментар прес-служби компанії Пригожина "Конкорд".

Центри створять у Курській та Бєлгородській областях. У повідомленні йдеться, що "ополчення" складатиметься з місцевих жителів, оскільки, за словами Пригожина, ніхто краще за місцевих не впорається з пошуком "диверсантів" на території. Він також зазначає, що "ополченці" мають першими взяти на себе удар.

Він підкреслив, що матеріальну складову ополчення має забезпечувати регіональний бізнес, а держава має не скупитися на "нагороди та похвалу". Фінансування самих центрів олігарх планує взяти на себе. Пригожин розповів, що один тиждень на місяць чоловіки мають проводити в ополченні, а решту - на виробництві.

"Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 – статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу – один тиждень в окопах, три - вдома та на виробництві. У цьому випадку, коли ворог прийде на російську землю, всі 100% стануть на захист своєї країни", - цитує прес-служба.

На думку Пригожина, на один кілометр лінії зіткнення наразі досить 10 осіб, на сто кілометрів - 1000. Вглиб областей мають розміщувати воїнські частини з мобілізованими та технікою. Він також наголосив, що буде підвищено контроль над зброєю у цивільних.

Британська розвідка спіймала Пригожина на брехні про успіхи ПВК Вагнера на Донбасі.

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