Британська розвідка спіймала Пригожина на брехні про успіхи ПВК Вагнера на Донбасі
Заяви власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про задовільні темпи просування найманців на Донбасі різко суперечать нормам, які прописані у російській військовій доктрині
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що власник російської приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин восени нарешті визнав, що він пов'язаний з найманцями, та був більш відвертим у своїх публічних заявах. Ймовірно, таким чином він намагається підвищити свій авторитет у російській системі національної безпеки.
Між тим, 23 жовтня заявив, що найманці в районі Бахмута на Донеччині просуваються на 100-200 м на день, що, за його словами, нібито є "нормальним явищем для сучасної війни".
"Відповідно до військової доктрини російські військові мали б просуватися на 30 км або більше на день. А у лютому вони планували протягом місяця прорватися через Україну на 1000 км. Насправді ж у вересні українські війська просувалися на понад 20 км на день", - констатували у британській розвідці.
- 29 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що заяви росіян про успіхи в районі Бахмута в Донецькій області не відповідають дійсності.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.61Продаж 39.64
- Актуальне
- Важливе